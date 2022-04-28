28 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Как сообщили в МИД Азербайджана, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

Также было высоко оценено сотрудничество между двумя странами в экономической, торговой, транспортной, гуманитарной и других сферах, осуществление взаимных визитов на высоком уровне.

Кроме того, собеседники с удовлетворением отметили деятельность ирано-азербайджанской комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах, выполнение достигнутых договоренностей.

Стороны также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, сотрудничество в рамках многосторонних площадок и международных организаций.

Хосейн Амир Абдоллахиан также пригласил азербайджанского коллегу посетить с визитом Иран.