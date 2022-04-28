Министерство промышленности Южной Кореи заявило о готовности страны перенаправить часть своих поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, чтобы помочь ей справиться с энергетическим кризисом. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.

Когда и какой объем будет отправлен в Европу, в министерстве не уточнили. Однако там пообещали, что на стоимость топлива внутри республики, которая с апреля выросла на 3 процента, она не повлияет.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что газовоз отправится в Европу до лета, а партия окажется небольшой.

Помощь европейским странам понадобилась на фоне энергетического кризиса, возникшего в результате начала российской военной «спецоперации» на территории Украины и последовавших за этим санкций западных стран.