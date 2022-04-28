Анкара еще месяц назад обратилась к Москве с просьбой не использовать авиамаршрут в Сирию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Еще более месяца назад Анкара обратилась к российской стороне с просьбой не использовать указанный маршрут. Причины, которыми были вызваны эти обращения, были нам понятны, и в настоящее время российской стороной этот маршрут, собственно, и не используется. История развивается не в эти дни, ей уже около месяца», — сообщила Захарова на брифинге в четверг.