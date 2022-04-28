Высокая дипломатическая активность американского и французского сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Эндрю Шофера и Бриса Рокфея — фактически парализовала некогда слаженную работу трех сопредседателей, которые отказались от взаимодействия с Россией в рамках этой организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы зафиксировали беззастенчивые попытки Брюсселя присвоить себе предмет российско-армяно-азербайджанских договоренностей на высшем уровне и повестку дня, предложенную в прошлом году сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — пожаловалась она, намекая на Брюссельскую встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве Шарля Мишеля.

По ее словам, «трехсторонние соглашения на высшем уровне рассматриваются Россией в качестве основы для нормализации армяно-азербайджанских отношений».

«Мы так или иначе остаемся в существовавших ранее форматах, но видим, что работа там идет «ни шатко, ни валко», — цитирует ее «Спутник»..

По ее словам, российская сторона в настоящее время сосредоточила усилия на тех форматах, которые дают реальный результат, который чувствуют мирные граждане, экономические операторы, государства и регион в целом. Представитель МИД РФ также подчеркнула, что «есть много спящих форматов», которые могут быть активизированы в случае необходимости.