Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждался обмен задержанными, который состоялся вчера в Турции, а также события, связанные с… Украиной», — сообщила канцелярия.

Путин поблагодарил Эрдогана за обмен Ярошенко на Рида, который произошел в Турции — канцелярия турецкого президента говорится в сообщении.

Обмен Ярошенко на Рида демонстрирует значимость посреднической роли Турции, сказал Эрдоган.

Координация между разведывательными службами РФ и Турции будет способствовать установлению стабильности, отметил турецкий лидер.

Турция готова взять на себя инициативу по урегулированию между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к этому, сказал Эрдоган.