В WhatsApp начали раздавать деньги за использование внутри приложения функции денежных переводов, пишет портал TechCranch.

Акция проводится в Индии. Недавно власти страны разрешили WhatsApp расширить число пользователей, которые могут воспользоваться внутренними переводами. Ранее функция была доступна 40 млн жителям Индии, их количество было увеличено до 100 млн.

Чтобы заставить пользователей использовать функции, администрация мессенджера решила платить пользователям по 11 рупий за каждый перевод внутри приложения. Количество таких выплат ограничено — всего три раза на одного пользователя.

«Мы проводим кампанию по раскрытию потенциала внутренних платежей WhatsApp. Для этого мы предлагаем нашим пользователям стимул для использования функции в виде небольшого кешбэка», – заявили в компании.