Управлением неуголовных производств Генеральной прокуратуры было проведено расследование на основании информации, опубликованной в социальной сети Facebook в связи с незаконной вырубкой деревьев в селе Мамедагалы Габалинского района.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, управлением неуголовных производств было установлено, что в результате незаконной вырубки 55 деревьев различной породы в лесных массивах Габалинского района нанесен ущерб в размере более чем 11 тысяч манатов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.4 и 314.1 Уголовного Кодекса.