В районе Зябликово на юге Москвы в ночь на 28 апреля сгорели семь автомобилей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Пожар распространился на площади 40 квадратных метров, в результате инцидента никто не пострадал. В МЧС не назвали причин произошедшего.

Сгоревшие машины были припаркованы около жилого дома на Кустанайской улице. Одна из жительниц дома заявила РЕН ТВ, что видела, как незадолго до пожара неизвестные сливали бензин в канистры из машины каршеринга. По словам другого очевидца, «из „девятки“ выставили две канистры и подожгли».

Кроме того, в Москве с утра горит ещё и строящийся медцентр на Кременчугской улице.