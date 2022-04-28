Черноморский флот России, несмотря на потери кораблей, сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Отмечается, что в настоящее время в Черноморской оперативной зоне находятся около 20 кораблей ВМФ России, в том числе подводные лодки.

Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить утраченный крейсер «Москва» в Черном море.

«Несмотря на позорные потери десантного корабля «Саратов» и крейсера «Москва», Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям», — говорится в сообщении.