На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин — одного из проектов дорожной инфраструктуры, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел.

Как сообщили в ГААДА, автомобильная дорога Худаферин-Губадлы-Лачин, берущая свое начало на участке магистральной автодороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур, проходящей вблизи Худафаринского водохранилища, имеет протяженность 56.4 км.

Четырехполосная автомобильная дорога Худаферин-Губадлы-Лачин строится в соответствии с I техническим уровнем.

В настоящее время осуществляется расширение и профилирование дороги, укладка нового земляного полотна шириной 21.5 метра. Ширина проезжей части по проекту составит 16.5 метров.

На 14-километровом участке дороги в направлении Ханлыг выполняются земляные работы, прокладка труб, строительство переходов, мостов, подпорных стен, осуществляются топографические и проектные работы.

Эта автомобильная дорога, проходящая по территории Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов, охватывает более 30 населенных пунктов указанных районов, включая города Губадлы и Лачин.