Прибывшие для участия в конференции в Шуше представители ведущих мозговых центров ряда стран мира сначала ознакомились с Физулинским международным аэропортом.

Делегацию проинформировали о работе аэропорта, рассказали о том, что он был построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами всего лишь за 8 месяцев.

Было отмечено, что аэропорт был построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами за короткое время.

Участники мероприятия прибыли на самолете под названием «Агдам». После ознакомления с аэропортом гости отправились в Шушу по «Дороге Победы».