Яхта бизнесмена Романа Абрамовича Eclipse пришвартовалась в порту курортного района Фетхийе в провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщает агентство «Анадолу».

Яхта отплыла из Мармариса и бросила якорь у острова Геджек. Яхту заметили местные жители и гости. Несколько лодок с персоналом яхты периодически подплывали к берегу.

Eclipse, длиной 164 метра и шириной 22 метра, является одной из нескольких яхт граждан России, находящейся в районе Геджека. На яхте имеется вертолётная площадка, бассейн, батискаф и тренажёрный зал.