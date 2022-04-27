Советник руководителя ОП Украины Алексей Арестович рассказал, что вскоре Украина получит мощное оружие от Запада, а впоследствии начнет активные наступательные действия для освобождения своей территории.

«До конца мая-начала июня западное оружие поступит в товарном количестве, способном изменить соотношение сил и средств на конкретном участке фронта, а может быть на двух или трех. Я думаю, что к середине июня мы получим боеспособные части, вооруженные этим западным оружием, готовые переходить в наступление», — сказал Арестович.

Также советник руководителя ОП Украины рассказал как события будут развиваться дальше.

«Вторая половина июня, а скорее всего июль — это ожесточенные бои. Но уже украинская армия пойдет в наступление. Российская армия это понимает, они погонят срочников, которых начали призывать с апреля. И этих ребят, которые прошли двухмесячные или одномесячные учения, на старой ржавой технике, которую как-то удастся восстановить, радостно бросят под мясорубку западного оружия и злых украинских военных», — сообщил Алексей Арестович.