Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что в ближайшие недели интенсивность «демилитаризации» (как говорят в России) приграничных районов России лишь усилится.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

«Интенсивность войны очень велика… Безусловно, такая интенсивность конфликта будет точно отражаться на приграничных районах России. Там будут стремительно расти панические настроения, там будут появляться конфликтные ситуации, там будут взрываться склады, и это будет только и только углубляться. И интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в последующие недели будет только существенно расти», – сказал Подоляк.

По его мнению, это будет вызвать наконец-то у россиян вопрос: «А что же мы делаем в Украине? Почему мы там два месяца убиваем людей так массово, и какую цену мы готовы за это заплатить?»

«И эти склады, эти ГСМ, эти базы топлива – это все будет следствие, это будут долговые выплаты, которые Россия начинает платить за войну», – отметил советник главы ОП.