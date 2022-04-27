Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, человечество переживает период нового скачка проявлений ненависти и нетерпимости.

«К сожалению, мировое сообщество не вынесло уроков из истории, что привело также к росту преступности на почве ксенофобии и исламофобии», — приводит его слова Anadolu.

Кроме того, он назвал «вызывающим обеспокоенность» рост популярности радикальных сил на Западе, что проявляется в успехе правых партий на выборах.

«В ряде стран Европы ультраправые пытаются войти в состав правящих коалиций. Фиксируется также стремление к единоличному приходу к власти», — констатировал Эрдоган.