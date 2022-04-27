Соединённые Штаты изучают возможность включения России в свой список стран-спонсоров терроризма из-за событий в Украине. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вопрос о подобной возможности ему задал сенатор Линдси Грэм, республиканец от штата Южная Каролина.

«Мы рассматриваем это. Юристы это изучают», — сказал Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства озвучил версию, согласно которой Россия терроризирует население Украины.

«Я не сомневаюсь, сенатор, что россияне терроризируют украинский народ», — заявил он.