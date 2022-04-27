Заместитель главы аппарата правительства Армении Тарон Чахоян прокомментировали смертельный наезд кортежа премьер-министра страны Никола Пашиняна на беременную женщину в Ереване.

Отвечая на вопрос, почему колонна премьера не остановилась для помощи погибшей девушки, Чахоян заявил:

«В этот момент машина премьер-министра была в 100-150 метрах, и оттуда нельзя было увидеть случившегося. Однако, увидев лежащую женщину, премьер отдал распоряжение вызвать «Скорую помощь» и выяснить, что произошло.

Об аварии премьер-министр узнал сразу же по прибытии в парламент, после чего отдал распоряжение министерству здравоохранения и правоохранителям».

По его словам, если бы машина сопровождающего батальона остановилась, она бы затормозила всю колонну, создав пробку и на соседних улицах, что помешало бы прибытию «Скорой помощи». Поэтому, по международно принятым правилам протокола, машины, сопровождающие колонны руководителей государств, не имеют права останавливаться в не предусмотренных местах ни при каких обстоятельствах».

Он также сообщил, что Пашинян побеседовал по телефону с отцом Соны Мнацаканян, выразил соболезнования ему и членам его семьи, «гарантировав объективное расследование».