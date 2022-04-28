Сегодня исполняется 102 года со дня советской оккупации Азербайджана.

К 27 апреля 1920 года вооружённые силы Азербайджанской Демократической Республики насчитывали 30 тыс. человек.

Однако основные силы вели боевые действия с дашнаками, в то время как остальные части были разбросаны по всей территории Азербайджана. Близ границы с Дагестаном, в районе реки Самур, в Кубе, Кусарах и на станции Худат, располагались силы численностью 3 тыс. человек с двумя бронепоездами; непосредственно на границе стоял жандармский дивизион. Ещё около 3 тыс. человек составляли гарнизон Баку.

Согласно российскому автору А.Б.Широкораду, «вторжение советских войск в Азербайджан производилось по стандартному большевистскому сценарию: местный ревком поднимает настоящее или «виртуальное» восстание рабочих и сразу же обращается за помощью к Красной Армии. По этой схеме действовали потом еще свыше 50 лет — вторжение в 1956 году в Венгрию, в 1968 году в Чехословакию и т.д».

28 апреля Бакинский ревком обратился за помощью к Совнаркому РСФСР. Однако ещё за день до обращения за помощью, 11-я армия в составе 26-й, 28-й, 32-й стрелковых дивизий и 2-го конного корпуса (всего свыше 30 тыс. человек) вторглась на территорию Азербайджана.

Намечалось нанести внезапный удар силами 11-й армии вдоль железной дороги Порт-Петровск — Баку, кавалерии наступать на Шемаху, Кюрдамир и отрезать пути отхода противника. Волжско-Каспийская военная флотилия должна была прикрывать сухопутные войска с моря и высадить десант в районе станции Алят, к югу от Баку.

Этой же ночью, с целью не допустить кровопролития, парламент Азербайджана принял решение: «Сдать власть тюркским большевикам и с сегодняшнего дня парламент и правительство считать распущенными». Этой же ночью члены Азревкома и ЦК АКП(Б) переехали в здание бывшего парламента.

Вся полнота власти в стране перешла к Азревкому, который провозгласил независимую Азербайджанскую Советскую Социалистическую Республику.

Азербайджанская Демократическая Республика прекратила свое существование.

Сейчас уже всем известно, что в Азербайджане отсутствовала революционная ситуация и Советская власть была навязана силой, а действия 11-й Красной Армией были ничем иным, как оккупацией.

По мнению американского историка азербайджанского происхождения Фирузу Каземзаде, «националистическое притяжение «Мусавата» было настолько сильным, что никакая сила в пределах самого Азербайджана не могла противостоять ему. Только внешняя сила могла смести и поставить коммунистов на место правящей партии».