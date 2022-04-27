Возможно, в ооновском небоскребе на Ист-Ривер в эти дни ждали хвалебных статей, восторгов, фанфар и чепчиков в воздухе. Как же — генсек ООН Гутерриш собственной персоной берётся за посредничество, отправляется в Москву, встречается с Владимиром Путиным, на сегодня, 28 апреля, прилетает в Киев…

Только вот триумфа как раз и не получилось. А то, что вышло, стало очередным провалом ООН.

Гутерриш свою миссию начал с переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция, напомним, прикладывает солидные дипломатические усилия для прекращения боевых действий между РФ и Украиной с первых же дней войны, и все очень смахивает на попытку Гутерриша уцепиться за последний вагон турецкого дипломатического «поезда».

То, что генсек ООН решил, пардон, покинуть удобное кресло и отправляться с вояжем в Москву, а потом в Киев лишь через почти что два месяца войны — это уже вопиющая политическая неадекватность. У ООН достаточно механизмов реагирования на войны и конфликты, но ни один из них так и не был «включён».

И самое главное, если уж генсек ООН «встрепенулся» после гуманитарной катастрофы в Мариуполе, то и ехать надо было не в Москву и даже не в Киев, а прямо в Мариуполь. Генсек ООН свободен в своих передвижениях, «ооновский паспорт» на территории стран-членов организации не требует виз, и тем более вряд ли можно себе представить, что после громкого анонса визита россияне решились бы стрелять. А вот дальше действительно был бы триумф — генсек ООН со свитой и под «блицы» фотокамер идет по разрушенному Мариуполю, входит на территорию завода «Азовсталь», лично выводит оттуда гражданских и даже позирует перед камерами со спасённой маленькой девочкой на руках, а мировая пресса полна заслуженно-восторженных комментариев, и никто не задает вопросов, должна ли была ООН решать вопрос «Азовстали» или же у нее достаточно полномочий, чтобы действительно прекратить войну и не допустить силовой перекройки границ…Но на такое у господина Гутерриша не хватило политической воли, решимости, а может, просто «пороха». И в результате получилось то, что получилось — визит, переговоры с нулевым результатом и полный провал ООН.

В Украине далеко не все отнеслись с пониманием к тому, что свое турне генсек ООН начал с Москвы, а не с Киева — такой маршрут действительно многим напомнил схему «тут большие дяди уже договорились, а вы выполняйте».

Да и сами переговоры в Москве по сути закончились ничем. В Кремле просто повторили Гутерришу свои «установки» и даже в вопросе гуманитарной катастрофы в Мариуполе попытались перевести стрелки на Киев: дескать, это такие-сякие ВСУ удерживают гражданских в «Азовстали», вот пусть они позволят людям выйти — и все будет тип-топ. А позволить себе провал такого масштаба фигура уровня генсека ООН не может. Это априори должна быть «тяжелая артиллерия». И если господину Гутерришу пришлось возвращаться из первопрестольной несолоно хлебавши, это уже «испанский стыд». Ну или «португальский». Потому как на выходе ООН занимается очередным дипломатическим словоблудием и более ничем.

И вот эта «беспомощность на высшем уровне» остро напоминает прежний провал ООН — те самые четыре «карабахские» резолюции ее Совета Безопасности, со всеми словами вроде «немедленно», «безотлагательно» и «безусловно», которые оставались на бумаге почти что три десятка лет. И которые — при наличии у ООН всех необходимых механизмов и ресурсов, которые так и не были задействованы — Азербайджан выполнил сам, собственными силами, и вышиб оккупантов со своей территории собственным «Железным кулаком». Тогда многие предпочитали не думать, что азербайджанский «Железный кулак» разнёс в щепки не только «миацум» и армянскую армию, но и остатки авторитета международной бюрократии.

Но вот бомбы, падающие на «Азовсталь», уже не оставляют от нее даже воспоминаний.

Нурани, обозреватель Minval.az