С сегодняшнего утра вы уже видели, сколько очагов сопротивления сформировалось, граждане самоорганизуются и проводят акции неповиновения и присоединяются к нашей борьбе.

Об этом перед шествием движения Сопротивления заявил вице-спикер НС Ишхан Сагателян.

Он сообщил, что до 1 мая по всей Армении будут множиться очаги сопротивления и призвал всех граждан выйти на борьбу.

«Кровавый ход Никола нужно остановить. Вчерашнее убийство молодой женщины, попавшей под колеса кортежа, должно стать последним. Ни шагу назад!», — сказал он (цитата по News.am).