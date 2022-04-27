МВД обнародовало информацию о женщине, найденной на свалке в Бардинском районе.

Отмечается, что в селе Гасымбейли в бессознательном состоянии была обнаружена женщина, которую немедленно госпитализировали.

Было установлено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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На свалке в Барде была обнаружена женщина средних лет, которая находилась в невменяемом состоянии.

В результате обращения граждан женщину отправили в Бардинскую ЦРБ. Она находится под наблюдением врачей, уточняет АПА.