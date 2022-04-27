Конституционный совет Франции провозгласил Эмманюэля Макрона президентом страны по итогам второго тура президентских выборов, прошедших 24 апреля. Об этом сообщил глава совета Лоран Фабиус.

«Эмманюэль Макрон получил абсолютное большинство голосов. Конституционный совет 27 апреля провозглашает Эмманюэля Макрона избранным президентом республики», — сказал он/

Фабиус добавил, что новый срок переизбранного французского лидера начинается с 14 мая. Также он уточнил, что, по окончательным данным, Макрон набрал 18,7 миллиона голосов избирателей, против 13,2 миллиона голосов у Марин Ле Пен.