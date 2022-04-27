Три источника оппозиционного российского издания «Медуза», близкие к администрации президента России, сообщили, что в середине мая на территории «Л/ДНР» могут пройти «референдумы» по присоединению самопровозглашенных республик к РФ. А в Херсонской области может быть проведен «референдум» о провозглашении «ХНР».

Два собеседника издания даже назвали даты готовящихся референдумов — 14 и 15 мая 2022 года. При этом предполагается, что «республики» могут официально присоединить к РФ в пределах, признанных Россией 21 февраля, то есть в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины. При том, что многие крупные населенные пункты там по-прежнему контролирует Украина.

В эти же даты, по информации источников «Медузы», может пройти «референдум» и в Херсонской области о «независимости» от Украины. И в дальнейшем также может быть запущен процесс ее присоединения к РФ, считают собеседники издания.

При этом источники «Медузы» отметили, что первоначально «референдумы» были намечены на конец апреля, но их несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте. Собеседники отмечают, что даты могут сменить еще раз по той же причине.

Источники «Медузы», близкие к Кремлю, подчеркивают: всё это личное желание «высшего руководства», то есть президента Владимира Путина.