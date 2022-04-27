Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК была готова к возможному отключению газа Москвой, Польша и Болгария уже получают этот энергоресурс от членов ЕС по интерконнекторам. Об этом она сказала в Брюсселе 27 апреля.

«Сегодня государства-члены совещались в составе координационной группы по газу. Польша и Болгария проинформировали нас о развитии ситуации. Польша и Болгария уже получают газ от своих соседей по Европейскому союзу», — отметила она (цитата по «Интерфаксу»).

По словам фон дер Ляйен, вскоре будет «немедленный, единый и координированный» ответ Брюсселя на действия Москвы, чтобы иметь уверенность, что «решение «Газпрома» будет иметь наименьшие возможные последствия для европейских потребителей».

Она сказала, что Еврокомиссия умножит свои усилия в региональных группах стран ЕС, которые могут оказывать самую срочную помощь своим соседям. Это поможет смягчить эффект от возможных нарушений газоснабжения. Будет также продолжена работа по гарантиям поставок и накоплению достаточных запасов газа в среднесрочной перспективе.

По словам Фон дер Ляйен, план Еврокомиссии по укреплению энергетической безопасности ЕС RePowerEU поможет уже в этом году сильно сократить зависимость от российских ископаемых источников. Будет увеличен импорт СПГ из США, также идет работа с государствами-членами по поиску альтернативных поставщиков газа.

«В долгосрочной перспективе RеPowerEU также поможет нам перейти к более надежному, безопасному и устойчивому энергоснабжению. Мы представим наши планы по ускорению «зеленого» перехода в середине мая. Каждый евро, который мы инвестируем в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, является залогом нашей будущей энергетической независимости», — заявила глава Еврокомиссии.

Также она сообщила, что ЕК приветствует план Парижа по скорейшему созыву встречи министров энергетики ЕС.

«Эпоха российских ископаемых в Европе подходит к концу. Европа идет вперед в вопросах энергетики», — отметила фон дер Ляйен.