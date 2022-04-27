Журналист и игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров заявил, что в его посте, из-за которого Следственный комитет возбудил против него уголовное дело, не было никакой клеветы или реабилитации нацизма.

«Во всех моих словах (имеется в виду пост в Facebook) нет ни клеветы, ни заведомой лжи. Как минимум в «Википедии» это все проверяется, и никакой лжи, клеветы там нет, а уж тем более реабилитации нацизма. У них больная фантазия» — сказал Аскеров (цитата по РБК).

По словам журналиста, он находится не в России «и довольно давно» и возвращаться не собирается.