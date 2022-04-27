Заявления ряда иностранных государств по поводу безопасности российских самолетов не соответствуют действительности, а доказательства их несоответствия требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) отсутствуют, заявили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что Евросоюз «бездоказательно» внес в «черный список» по безопасности 21 российскую авиакомпанию, а авиационные власти США «безосновательно» понизили рейтинг безопасности полетов для российских авиаперевозчиков.

Кроме того, в одностороннем порядке были расторгнуты договоры о лизинге российскими авиакомпаниями 700 самолетов с приостановлением действия сертификатов их летной годности, напомнили в Росавиции.

«Российские авиационные власти отвергают любую выражаемую от имени иностранных государств озабоченность в отношении безопасности полетов российских воздушных судов и заявляют об отсутствии фактических доказательств несоответствия воздушных судов российских авиапредприятий требованиям ИКАО», — говорится в сообщении ведомства.