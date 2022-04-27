Сегодня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел встречу с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

Согласно информации Кабинета Министров Азербайджана, на встрече было отмечено, что азербайджано-грузинские отношения имеют широкую повестку дня.

Была выражена удовлетворенность развитием отношений как в двустороннем, так и в многостороннем формате, подчеркнута важность совместных транспортных и энергетических проектов.

На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в различных сферах.