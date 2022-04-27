Стало известно имя нового прокурора Баку.

Согласно информации пресс-службе Генеральной прокуратуры, по приказу генерального прокурора Кямрана Алиева, начальник Управления организации и контроля над производством Аббасов Эльшан Акиф оглу был освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором города Баку.

При этом старший помощник генерального прокурора Турал Асланов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Управления организационно-исполнительного контроля Генпрокуратуры.