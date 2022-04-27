Враг наращивает темпы проведения наступательной операции, оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил Вооруженных сил России выполнила 138 самолетовылетов, из них по крайней мере 38 — для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях россияне осуществляют интенсивное огневое влияние. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, где россияне готовят дополнительные подразделения для участия в боевых действиях. Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам по всей территории Украины», — сказал Мотузяник на брифинге в Киеве в среду.

Он указал, что, в частности, оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил Вооруженных сил России выполнила 138 самолетовылетов, из них по крайней мере 38 — для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях

Спикер обратил внимание на то, что сохраняется угроза продолжения ракетно-авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси. По его словам, с целью усиления административного полицейского режима в пограничную зону в Беларуси, Брянскую область дополнительно введено подразделения из состава Росгвардии.

«Продолжается усиление охраны границы специальными техническими средствами наблюдения и усовершенствуется инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска . В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы с Украиной, чтобы сковать наши войска», — рассказал Мотузяник.