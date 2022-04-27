Противники России не смогли экономически задушить страну, вводя санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодняшние планы экономического удушения также провалились», — сказал он на встрече с членами Совета законодателей.

По словам главы государства, оппоненты давно вели экономическую войну против РФ и использовали различные предлоги, а иногда обходились и вовсе без них, чтобы внедрять всё новые санкционные ограничения.

Российский лидер заметил, что страна смогла отразить удар нелегитимных антироссийских ограничений, а экономика и её отрасли устояли. РФ блокировала самый первый и сокрушительных урон от рестрикций, уточнил президент.