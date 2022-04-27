«За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники, без боеспособных средств. Сегодня мы остро осознаем последствия», — заявила Майя Санду на церемонии, посвященной 30-летию со дня создания Генерального штаба Национальной армии и Дню государственного флага.

Президент признала, что у Молдовы «нет эффективного щита перед лицом опасности, потому что мы не развили надлежащий военный потенциал, мы не построили критически важные элементы инфраструктуры и не взрастили социальную устойчивость».

Она подчеркнула, что «сильная и хорошо оснащенная армия дает стране свободу действий, уверенность в себе и стратегический выбор». Сейчас, когда «прямо на границе идет война, так что мы это прекрасно понимаем», — добавила президент.

При этом, подчеркнула президент, наши военные, принимающие участие в миротворческих операциях под эгидой ООН и ОБСЕ, имеют репутацию «хороших профессионалов» и отметила помощь военных, которые всегда были с гражданами, в том числе во время пандемии. коронавируса.

Президент также сказала, что Молдова должна приложить все усилия, в том числе финансовые, для создания профессиональной и современной армии.

«Это инвестиция в безопасность и защиту страны», — уверена президент.