Российские военные в Буче целенаправленно убивали людей по составленным спискам. Их помогали составлять местные коллаборанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Бучи Анатолия Федорука в комментарии канадскому телеканала CBC.

По словам мэра, именно предатели указывали имена и адреса местных жителей.

«Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, на какой адрес, и что это за человек», — сказал Федорук.

Он также рассказал, что в списке была и его фамилия, а также депутатов Бучанского городского совета.

«Поскольку мы в пригороде столицы, то здесь большое количество чиновников проживало, политиков. Слава Богу удалось, из тех возможностей, которые были, выехать из Бучи, то они (военные РФ — ред.) довольствовались теми, кто остался», — добавил Федорук.