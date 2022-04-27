Украинский конфликт начинает обретать новые окраски. От ситуации, которая была до 24 февраля, практически ничего не осталось. Конфликт настолько углубился, что теперь выхода из данной ситуации почти нет.

Однако все рациональное говорило о том, что война не должна начаться. Потом все думали о том, что война закончится через 2 недели, прошло два месяца и теперь уже западные страны открыто заявляют о том, что Украина должна победить в этом конфликте. О том, что происходит в Украине рассказал в интервью Minval.az кандидат юридических наук, член союза чешских журналистов Харун Сидоров.

— Владимир Зеленский, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста заявил: «С нами закончат — за вас возьмутся». Насколько российская армия и в целом страна способна сейчас или по итогам войны претендовать на воссоздание СССР?

— Дело в том, что ни российская армия, ни сама Россия не были способны решить те задачи, которые поставило перед собой их руководство по отношению к Украине. Причем, если для многих это стало очевидно только постфактум, то немало аналитиков заранее предупреждали о том, что попытка завоевать Украину будет для России самоубийственной.

Тем не менее, как видно, здравый смысл не удержал российское руководство от этого шага. Поэтому, если на самоубийственный путь решились вступить в большем вопросе, то что удержит от повторения того же в меньшем? Конечно, есть множество веских причин, по которым теоретически этого не должно произойти. Но ведь эти причины были и в случае с Украиной.

Что касается воссоздания СССР, то указанные самоубийственные шаги вытекают из того, что Кремль как раз к этому и стремится. Сейчас в околовластных кругах циркулирует идея, что к очередной годовщине Беловежских соглашений три страны, подписавшие их, могут их дезавуировать.

Очевидно, расчет делался на то, чтобы это можно было сделать от имени Украины посредством установления в ней своего марионеточного правительства. Но за недостижимостью данной цели нельзя исключать, что от ее имени выступят «ДНР», «ЛНР» и еще какие-то аналогичные республики, если их удастся к тому времени создать.

— Но что это даст России?

— В тех же кулуарах власти подчеркивается, что дезавуирование Беловежского соглашения будет касаться только трех изначально подписавших его стран, в то время как независимости других постсоветских государств ничто угрожать не будет. Но как известно, аппетит приходит во время еды. Благо, возможность включения в такой воссозданный союз непризнанных государств Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья обсуждается уже давно, а это затрагивает суверенитет и территориальную целостность уже как минимум двух постсоветских государств.

В этой логике Карабах мог бы быть претендентом на такое включение, хотя конечно в ее случае целый ряд факторов будут этому препятствовать. Начиная с оторванности этого анклава от основной территории «Союза» (а в случае с Приднестровьем ту же проблему часто предлагается решить, пробив до него коридор из Донбасса), заканчивая тем, что нынешнее руководство Армении не горит желанием присоединяться к такому «Союзу» и в этой ситуации рисковать теми партнерскими отношениями, которые сложились у Путина с Алиевым, было бы безумием.

Но, еще раз, безумием было и начинать подобную войну с Украиной, однако ее начали. Что говорит о том, что прогнозируя подобные действия Кремля, на здравый смысл полагаться не стоит.

— К украинскому конфликту можно относиться по-разному. Есть и те, что считают этот конфликт третьей мировой войной. Тем не менее, ожидаете ли вы что на каком-то этапе Турция также каким-то образом будет втянута в эту войну?

— Это как раз маловероятно, если только военный конфликт не перерастет в прямое столкновение России с блоком НАТО как таковым. Да и в этом случае, по правде сказать, у меня нет уверенности в том, что Турция будет прямым участником этого столкновения со стороны НАТО. Дело в том, что сегодня мы наблюдаем определенное размывание границ данного блока, когда с одной стороны де-факто в него вовлекаются государства, не являющиеся его частью, а с другой — некоторые входящие в его состав государства пытаются дистанцироваться от его генеральной линии.

Ниджат Гаджиев