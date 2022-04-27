В мире зарегистрировано 200 первых случаев загадочной вспышки тяжелого гепатита у детей. Болезнь обнаружена на данный момент в 12 странах мира, включая Японию и Канаду.

Во всем мире умер один ребенок, и около 10% пострадавших нуждались в пересадке печени.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассмотрела глобальную вспышку на брифинге для СМИ во вторник.

По данным ВОЗ, «причины случаев остаются в стадии активного расследования, изучается ряд возможных основных факторов»

Ученые считают, что существует возможная связь с аденовирусом , распространенной инфекцией у детей. Аденовирус был обнаружен примерно в 74 случаях гепатита, которые были протестированы.

«Для адновируса необычно вызывать такие тяжелые симптомы, поэтому в настоящее время это активно исследуется», — сообщила старший научный сотрудник ВОЗ Филиппа Истербрук.