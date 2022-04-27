Президент Болгарии Румен Радев, отвечая в среду на вопросы журналистов, выступил категорически против предоставления военной помощи Украине.

«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт. К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика, призывы к победе. Но необходимо понять, что значит слово «победа», если оно означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то я не думаю, что наши страны должны двигаться в этом направлении», — отметил Радев, передает ТАСС.

«Болгария должна быть частью усилий по установлению мира и прекращению конфликта. Продление конфликта будет пагубным во многих отношениях», — добавил Радев.