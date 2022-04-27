В Азербайджане отменяется уголовная ответственность за наркотики в малых количествах и предназначенные для собственного потребления. Во вторник в Милли Меджлисе были приняты поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках.

Согласно изменениям, приобретение большого количества наркотических средств, психотропных веществ, хранение, изготовление, переработка и перевозка будут наказываться ограничением свободы на срок от одного года до трех лет или лишением свободы на срок до 3 лет. Совершение тех же деяний в крупном размере будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 8 лет, в особо крупных размерах — от 8 до 15 лет.

За незаконное употребление, изготовление наркотических средств, психотропных веществ в небольших количествах без цели сбыта устанавливается административная ответственность.

Согласно предлагаемой поправке в Кодекс об административных проступках, за незаконное употребление, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ в малых количествах без цели сбыта налагается штраф в размере от 300 до 400 манатов, а в случае, если по обстоятельствам дела и с учетом личности виновного применение этих мер будет признано недостаточным, — административный арест сроком до двух месяцев.

В комментарии Minval.az психиатр-нарколог, доктор медицинских наук Араз Алигулиев отметил, что в принципе, декриминализация этой статьи приветствуется, но такой юридический подход должен сопровождаться широким спектром организации работ по медико-социальной реабилитации, усилению деятельности неправительственных организаций, а также проведением широкого спектра мероприятий по профилактике и эпидемиологическим исследованиям социальных программ, то есть тех мероприятий, которые направлены на уменьшение потребности в наркотиках.

По словам А. Алигулиева, есть две стратегии: уменьшение потребности в употреблении наркотиков и стратегия уменьшения предложения на «рынке сбыта».

«Если мы уменьшаем ситуацию с потребителями, то при этом должен проводиться целый ряд комплексных мероприятий, чтобы вовлеченность новых потребителей в этот рынок максимально уменьшилась. Сейчас декриминализация наркотиков – распространенный в мире метод, но при этом вводится широкий спектр медико-социальных реабилитационных программ. У нас, к сожалению, эта часть очень сильно хромает. Кроме того, напрягает и сама формулировка: «Если не для продажи». А как это доказать? Для продажи существует столько вспомогательных механизмов, ведь малую дозу легче спрятать где угодно, можно продать посредством интернета или каких-то других способов связи. То есть, юридически доказать, что эту дозу никто не собирался продавать, очень сложно.

В данный момент внедряется только первая часть 3-этапной программы декриминализации», — резюмировал эксперт.

Отметим, что в Азербайджане из года в год растет статистика наркоманов, смертей от передозировки, а сама наркомания приобрела масштабы национального бедствия. Ежедневно только по столице органами внутренних дел выявляется до 30 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За минувшие сутки, например, по Баку зарегистрировали 21 аналогичное преступление. Среди них как потребители, так и торговцы. Азербайджанские тюрьмы переполнены осужденными по статье 234 УК АР. При таком положении дел, с учетом стабильного роста распространения наркотиков и психотропных веществ, Азербайджану придется строить новые тюрьмы и посадить в них добрую часть населения страны. Поэтому оптимальным вариантом признано административное наказание за потребление наркотиков. К тому же, специалисты очень давно добивались того, чтобы наркоманов считали не преступниками, а лицами, находящимися в наркотической зависимости.

Яна Мадатова