Администрация США заявляет, что Иран может создать свое ядерное оружие уже в ближайшие две недели. Администрация США выражает беспокойство по этому поводу.

Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Да, это, определенно, беспокоит нас. Я бы сказала, что мы возвращаемся назад в период до иранской ядерной сделки, которая жестко ограничивала ядерную программу Ирана, она контролировалась международными инспекторами. С тех пор как администрация Трампа отказалась от участия США в сделке, Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами, не выполняя обязательств по ядерной сделке», — ответила Псаки.