Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации, поэтому важно оценить свои силы и ресурсы, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей, передает РИА Новости.

«Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора, два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы», — сказал он.

Инфляция в России в 2022 году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году — более 6%, заявил Кудрин.

«Сегодня экономика переживает непростой период, и ожидается, что ее падение по итогам этого года, по предварительным, пока обсуждаемым прогнозам Минэкономразвития, составит 8,8%. По более консервативному сценарию – 12,4%. Вот даже если мы попадем в эту вилку, которая является очень сложной — неопределенности очень большие, — то это кризис, который больше, чем кризис 2009 года, больше, чем кризис пандемийный», — заявил Кудрин.