Болгария рассчитывает в сентябре 2022 года получать азербайджанский газ по интерконнектору Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB), заявил в ходе визита в Грецию болгарский премьер-министр Kиpилл Петков, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что в конце июня IGB введут в эксплуатацию и с сентября по коннектору пойдет азербайджанский газ. Для Болгарии, по его словам, это будет означать более низкие цены и большую энepгетическую нeзaвиcимocть. Причиной роста цен на газ минувшей зимой он назвал невозможность транспортировки азербайджанского газа через IGB.

В конце марта 2022 года оператора IGB сообщил, что IGB уже подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP), который в будущем впервые даст Болгарии доступ к газу из Азербайджана. Запуск интерконнектора планируется на июль 2022 года, что позволит Болгарии напрямую получать азербайджанский газ. Как только IGB будет введен в эксплуатацию, врезка сначала обеспечит Болгарию 1 млрд кубометром газа в год c дальнейшим увеличением до проектной мощности 3 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа в Европу (Италия. Греция и Болгария) начались 31 декабря 2020 года по газопроводу TAP. Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в 4 раза меньше запланированного.

В настоящее время азербайджанский газ в Болгарию поступает по существующей линии мощностью 3,68 млрд кубометров в год на пограничном пункте Кула-Сидирокастро с Грецией. Это сильно ограничивает возможности импорта азербайджанского газа в Болгарию и позволяет поставлять только 250-300 млн кубометров в год.

С утра 27 апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с их отказом платить за газ в рублях.

Болгария надеется, что альтернативные варианты поставок газа взамен российского будут обеспечены на уровне Евросоюза, заявил позднее болгарский министр энергетики Александр Николов. Он также гарантировал, что не будет вести переговоры о газе под давлением.