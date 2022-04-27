Две сестры спрыгнули на рельсы на станции «20 января» и скрылись в направлении тоннеля. Это произошло 27 апреля, днем, сообщают в Бакинском метрополитене.

Было заявлено, что в связи с инцидентом на участке «20 Января-Иншаатчилар» было немедленно отключено напряжение. В результате принятых мер обе были задержаны и доставлены на станцию ​​«20 января». Движение поездов восстановлено. Из-за инцидента на линиях произошла задержка на 6 минут.

По предварительным данным, речь идет о подростках 15-16 лет.

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