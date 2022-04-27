Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк дал понять, что за последними атаками на склады с оружием в России может стоять Украина.

Подоляк объяснил «кармическими процессами» взрывы в приграничных с Украиной областях РФ.

«При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. Карма – штука жестокая», — заявил он.

«Причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе», — отметил Подоляк.

Он также сообщил, что после встречи министров обороны 40 стран, объем, скорость, логистика и расширенная номенклатура поставок оружия для Украины существенно усиливается.

«Одним из странных требований России в начале войны была «полная демилитаризация» Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира очень плохие новости для РФ. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия — Украине существенно усиливается», – заявил он.

26 апреля министры обороны 40 стран мира собрались на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с РФ.