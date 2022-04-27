Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили.

Глава государства поздравил Илью Дарчиашвили с назначением на должность министра иностранных дел Грузии и пожелал ему успехов в деятельности. Ильхам Алиев отметил, что двусторонние отношения основаны на взаимной поддержке и солидарности наших стран и народов и построены на прочном фундаменте.

Президент отметил, что дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией за последние 30 лет стали важным фактором региональной стабильности и сотрудничества.

Касаясь экономического сотрудничества, президент Азербайджана подчеркнул, что есть новые возможности, особенно в сфере транспорта. Ильхам Алиев подчеркнул, что наши страны имеют общие взгляды на развитие Южного Кавказа, отметив наличие хороших возможностей для трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Арменией, особенно в постконфликтный период, и отметил, что азербайджанская сторона готова к этому.

Глава государства сказал, что Грузия также разделяет эту позицию, и выразил надежду, что в Армении поймут, что это единственный способ установить стабильность и безопасность в регионе.

Илья Дарчиашвили передал Алиеву приветствие премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и приглашение посетить Грузию.

Отметив, что в Баку он провел очень плодотворные встречи, Дарчиашвили сказал, что приложит все усилия, чтобы способствовать развитию двусторонних отношений между нашими странами.

Напомнив, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, глава МИД Грузии подчеркнул необходимость дальнейшего расширения сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.