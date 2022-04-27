В рамках 20-го заседания межправительственной Государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией было подписано «Соглашение между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения».

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Документ подписали заместители премьер-министров Азербайджана и РФ, сопредседатели межправкомиссии Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук.

Соглашение регулирует отношения между двумя странами в области пенсионного обеспечения, определяет механизмы признания и защиты пенсионных и иных прав на социальное страхование граждан Азербайджана и России, приобретенных ими на территории этих государств.