Бишкек намерен провести переговоры с Анкарой на тему продажи Турцией беспилотников «Байрактар» Таджикистану, заявил в парламенте исполняющий обязанности главы МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев.

По его словам, киргизская сторона ранее призвала Анкару «с осторожностью отнестись» к вопросу о возможной продаже «Байрактаров» Таджикистану. Поскольку между киргизской и таджикской сторонами пока еще полностью не решены проблемы, связанные с делимитацией и демаркацией общего участка государственной границы. Однако в Турции ответили, что речь в этом случае «речь идет о бизнесе и военно-техническом сотрудничестве».