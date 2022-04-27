Разведка Британии считает, что Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства. России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО. Об этом говорится в отчете разведки Британии, обнародованном пресс-службой Минобороны страны в Twitter.

«Украина продолжает подвергать риску российские авиационные средства», — сообщает разведка.

По данным Минобороны Британии, авиация РФ в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам.

РФ имеет очень ограниченный доступ с воздуха к северу и западу Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами дистанционным вооружением.

По данным разведки, РФ продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране.

«Большинство авиаударов РФ по Мариуполю, вероятно, наносится с использованием неуправляемых свободнопадающих бомб. Это оружие снижает способность РФ эффективно различать, когда наносятся удары, что увеличивает риск жертв среди гражданского населения», — пишет разведка.