«Газпром» полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок, говорится в сообщении российского холдинга.

«Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», — сообщил «Газпром», добавив, что «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля.

«Газпром» также напомнил, что Болгария и Польша являются транзитными государствами, поэтому «в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем».