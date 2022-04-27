Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой итоги своих встреч в Анкаре и Москве. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении офиса генерального секретаря, передает ТАСС.

«По прибытии в Жешув в Польше по пути в Украину генеральный секретарь был принят президентом Республики Польша Анджеем Дудой, — говорится в сообщении. — Генеральный секретарь сообщил президенту о своих встречах в Москве и Анкаре».

В офисе Гутерриша также отметили, что тот поблагодарил Польшу за прием около 2 млн беженцев с Украины.

Гутерриш в понедельник встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во вторник в Москве он провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и был принят президентом России Владимиром Путиным. В среду Гутерриш отправится в Украину, где встретится с главой МИД Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским.