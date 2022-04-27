Военные эксперты предупредили на слушаниях в Конгрессе США, что оружейные запасы страны могут через несколько месяцев иссякнуть, если администрация Байдена продолжит отправлять их в Украину, сообщает агентство Bloomberg.

«Это огромная угроза нашей безопасности», — заявила на слушаниях бывший заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Эллен Лорд.

Согласно приведенным ей данным, Соединенные Штаты отправили Украине почти четверть своих запасов зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Председатель организации Professional Services Council (Совета по профессиональным услугам) Дэвид Берто, в свою очередь, добавил, что с начала «спецоперации» России в Украине США «привели в состояние готовности» почти треть имеющихся запасов оружия. При этом контрактов на их пополнение пока заключено не было.

В то же время руководители американских оборонных предприятий опасаются, что наращивание производства вооружений для передачи Украине может привести к тому, что после окончания «спецоперации» произведенная ими продукция окажется невостребованной. Один из глав предприятий заявил, что они «не хотят застрять со складами, полными непродаваемых запасов, без гарантированного покупателя».

Исполнительный директор Raytheon Technologies Грегори Хэйз указал на то, что на данный момент запас комплектующих для производства ЗРК Stinger «очень ограничен».