Евросоюзу и России необходимо реорганизовать отношения, а также договориться о гарантиях безопасности и механизмах, позволяющих наладить мирное сосуществование, написал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.

«Это наверняка будет очень трудный и длительный процесс», — отметил он, указав на его необходимость, если Россия и ЕС не хотят остаться в состоянии вечного конфликта.

Боррель также высказал мнение, что власти России должны сначала понять, что «их собственная безопасность не может и не будет достигнута за счет европейской безопасности и безопасности соседей».

Мир в Европе должен быть построен в том числе на уважении национального суверенитета и территориальной целостности. Боррель призвал продолжать искать дипломатическое решение кризиса на Украине.