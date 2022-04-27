Прекращение активной фазы боев на Донбассе не будет означать конца войны, она может длиться до Нового года.

Такое мнение высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в интервью UkrLive.

«Надо настраиваться на долгую историю. Прекращение активной фазы на Донбассе – это не означает конец войны. Все равно дальше будут тактические действия, налеты, война…», — отметил советник главы ОПУ.

«Это длинная история, и может быть совсем длинная, это может быть до Нового года, все зависит от ряда обстоятельств», – резюмировал Арестович.